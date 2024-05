Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic cala l’ASSO nella manica? Zlatan può spiazzare tutti, c’è quel profilo dietro l’angolo

Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic può spiazzare i tifosi: Van Bommel resta un nome molto caldo sul taccuino

Come riferito da Tuttosport, se Paulo Fonseca resta in pole per la panchina del Milan della prossima stagione, è altrettanto vero che Zlatan Ibrahimovic potrebbe stupire ancora una volta come già faceva da calciatore.

Sul taccuino dello svedese infatti resta cerchiato in rosso il nome di Mark Van Bommel: l’attuale allenatore dell’Anversa potrebbe superare Fonseca al fotofinish e tornare così a Milanello dopo l’esperienza da calciatore tra il 2011 e il 2012. Sono giorni decisivi.