Nuovo allenatore Milan, Furlani ha l’asso nella manica: «Il prossimo tecnico sarà Mister X» RIVELAZIONE

Nuovo allenatore Milan, Furlani ha l’asso nella manica: ecco chi è Mister X. La RIVELAZIONE di Letizia

Francesco Letizia ha analizzato a Sportitalia quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan, andando praticamente ad escludere tutti i nomi proposti fino a questo momento.

PAROLE – «Se il Milan avesse voluto veramente prendere Sergio Conceiçao, probabilmente lo avrebbe già fatto. Ciò non significa che l’allenatore del Porto sia automaticamente escluso dalla corsa, anzi: al momento, da un punto di vista “mediatico”, rimane il frontman di una corsa alla panchina che, da volata di gruppo che doveva essere, si sta trasformando in una di quelle tappe in cui ogni fuggitivo in solitaria è destinato a schiantarsi per poi apparecchiare tutto all’ultimo km del grande fuoriclasse.

E’ successo così con Julen Lopetegui: lo ha bruciato la piazza, è vero. Ma la dirigenza del Milan, come dicevamo la scorsa settimana, ha utilizzato il sacrificio del basco ex Siviglia per mandare un messaggio forte ai tifosi: abbiamo capito cosa volete, abbiamo capito come lo avete capito voi di cosa questa squadra ha bisogno. […] Ma è altamente probabile, per non dire sicuro, che Giorgio Furlani abbia l’asso nella manica, o addirittura già sul tavolo. L’allenatore del Milan 2024/25 sarà Mister X. E se così fosse, per i tifosi del Milan non sarebbe una buona notizia. Ma una notizia straordinaria».