Nuovo allenatore Milan, l’ultima indiscrezione non lascia dubbi! C’entra Conceicao, la situazione

Nuovo allenatore Milan, nessun intoppo burocratico per l’arrivo di Sergio Conceicao: il tecnico sarà in panchina in Supercoppa

Come riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, Sergio Conceicao è pronto a fare il suo esordio il 3 gennaio nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve. Nessun intoppo burocratico per il portoghese:

PAROLE – «Sérgio Conceição sarà regolarmente in panchina per la semifinale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan. Nessun intoppo burocratico e debutto in rossonero direttamente a Riyad per l’allenatore portoghese».