Nuovo allenatore Milan, Cardinale scioglie le riserve! TRE i profili in pole, TUTTI i dettagli

Nuovo allenatore Milan, sono tre i profili in pole sul taccuino di Gerry Cardinale: arriverà uno tra Lopetegui, Tedesco e Fonseca

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan continua il casting per quanto riguarda il prossimo allenatore, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, destinato all’addio a fine stagione.

Al momento in pole ci sarebbero tre profili: Tedesco, attuale CT del Belgio; Fonseca, tecnico del Lille con un passato anche alla Roma; e Lopetegui, la cui candidatura sarebbe però in ribasso a causa dell’umore contrario della piazza. Prossimi giorni decisivi.