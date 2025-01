Nuno Tavares Milan, spunta l’esterno della Lazio per l’estate! L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Condividi via email

Nuno Tavares Milan, i rossoneri hanno effettuato il primo sondaggio per il terzino sinistro della Lazio: concorrenza ampia

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan in vista della prossima estate.

Il Messaggero, in particolare, fa luce su Nuno Tavares e parla di sondaggio effettuato da parte delle tre big italiane, ovvero Juventus, Milan e Inter. Le tre società si sarebbero mosse per il laterale classe 2000 arrivato in estate e grande protagonista di questa prima parte di stagione con la formazione di Baroni.