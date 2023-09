Numero maglia Jovic Milan: quale ha scelto l’attaccante

Il Milan ha chiuso il colpo Luka Jovic. L’attaccante ex Real Madrid arriva in prestito dalla Fiorentina e completerà il reparto offensivo di Stefano Pioli.

🖋️ The pen has met the paper! 📖🔴⚫

#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/1AeYidThbU