Noa Lang: «Non ho un accordo col Milan. Non so da dove arrivi questa notizia». Le parole dell’olandese del Bruges

Noa Lang, esterno olandese del Bruges nel mirino del Milan, ha parlato del suo futuro a nu.nl.

MILAN – «Non ho nessun accordo con il Milan o altri. Non so da dove arrivino queste notizie».

FUTURO – «L’accordo con il Bruges è che deve arrivare un’offerta, su questo entrambe le parti sono d’accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti. Se dovrò restare al Brugge, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%».

MONDIALI – «Se ho paura di sbagliare la mia scelta? Non ho paura di questo, devo continuare a crescere. Se vado in un club più grande, probabilmente diventerò un calciatore migliore. Vedo solo benefici in vista del Mondiale».