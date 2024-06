Nissen Milan, DECISO il futuro del difensore: ecco DOVE giocherà l’anno prossimo. Il piano dei rossoneri per lo svedese

Arrivato la scorsa estate al Milan, Fredrik Nissen ha avuto poco spazio al suo primo anno in rossonero: appena 2 presenze in campionato, 1 in Youth League e 2 in Coppa Primavera.

Per il centrale svedese arrivato dal Brommapojkarna si prospetta una stagione con maggior minutaggio. Come riferito dal giornalista Daniele Longo su X, il classe 2005 il prossimo anno farà la spola tra l’Under 20 (la Primavera) e l’Under 23 (la seconda squadra rossonera che giocherà in Serie C).