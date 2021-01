Niente Milan per Ozil: il turco va al Fenerbahce – FOTO

Mesut Ozil sarà un nuovo calciatore del Fenerbahce. Dopo la dichiarazione d’amore del tedesco di origine turche per il club di Istanbul, la trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo.

Ozil, sui propri profili social, ha infatti cambiato immagine del profilo optando per il suo logo stilizzato con il blu e il giallo simboli del Fenerbahce. Atteso dunque il comunicato ufficiale del club.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙

Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk

