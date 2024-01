Ngonge Milan, agente in Italia: primo sondaggio dei rossoneri, NOVITÀ

Ngonge Milan, l’agente è arrivato in Italia: primo sondaggio dei rossoneri per il calciatore dell’Hellas Verona

Nel corso di Sportitalia mercato, Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Ngonge, seguito con grande attenzione anche dai rossoneri. Le sue parole.

PEDULLÀ – «In italia è arrivato l’agente di Ngonge, domani assiterà a Verona-Empoli. La richiesta del Verona per il giocatore è di 11-12 milioni di base fissa più bonus. I club italiani, compreso il Milan, hanno fatto, per ora, solo dei sondaggi per giugno»