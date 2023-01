Nesti: «Il Milan non assomiglia per nulla all’Araba Fenice»

Carlo Nesti, noto giornalista, ha analizzato il difficile momento del Milan dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: le sue parole

Attraverso il proprio profilo Facebook, Carlo Nesti ha parlato così del momento del Milan:

«Il Milan non è l’Araba Fenice, che risorge dalle ceneri dopo l’involuzione post-Roma: 8 gol subiti in 4 incontri. Pioli dice che deve ritrovare la leggerezza del gioco, ma io direi, invece, la pesantezza degli attributi. Individualmente, si salvano solo Tatarusanu e Bennacer. In particolare, gli ex Qatar Hernandez, Leao e Giroud sono molli. La difesa è svagata, la formazione lunga, e la truppa imborghesita».