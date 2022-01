Nava, la mamma: «Persona semplice, se va a Venezia torna in gondola»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nava, parla la mamma: «Persona semplice, se va a Venezia torna in gondola». Così la madre del giovane portiere del Milan

Mamma Olivia ha parlato così di Lapo Nava, giovane portiere del Milan, convocato da Pioli con la Roma e tornato a casa in tram dopo la partita.

Le sue parole a La Gazzetta dello Sport: «Quando è stato convocato gli abbiamo detto “bello, siamo felici per te, goditi la serata, ma ricordati che non è successo nulla. E’ solo una piccola tappa del tuo percorso”. E’ un ragazzo molto inquadrato, con un grande senso di responsabilità, noi vogliamo questo diploma e lo vuole fortemente anche lui. E’una persona semplice. Perché è tornato a casa in tram? Mio figlio ha 17 anni, abita in centro, per lui è normale prendere i mezzi. Conoscendolo non si sarà nemmeno posto il problema. Se andrà a Venezia, vuol dire che tornerà in gondola».