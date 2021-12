Nations League 2022/2023, oggi il sorteggio: l’Italia rischia il girone di ferro

A Nyon saranno sorteggiati oggi i gironi di Nations League. L’Italia è in prima fascia, ma rischia un girone di ferro

Nella giornata di oggi, a Nyon, saranno sorteggiati i gironi della Nations League 2022/2023; la terza edizione della competizione che fino ad ora ha visto trionfare prima il Portogallo e poi la Francia. L’Italia sarà inserita in prima fascia insieme a Spagna, Belgio e Francia, ma gli Azzurri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, rischiano comunque un girone di ferro.

In seconda fascia ci sono infatti Portogallo, Germania e Olanda, mentre in terza è posizione l’Inghilterra. In quarta presenti Galles, Austria, Repubblica Ceca e Ungheria. La peggiore delle ipotesi per la Nazionale italiana, quindi, sarebbe quella di beccare l’accoppiata Germania/Portogallo e Inghilterra. Le prime quattro partite della competizione verrano giocate al termine dei campionati, fino al 15 giugno. Le ultime due a settembre, poi dal 14 al 18 giugno 2023 le prime quattro qualificate si giocheranno le Final Four.