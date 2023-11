Nasti rivela: «Avevo paura di essermi giocato la Nazionale. Il mio obiettivo…». Le parole del giocatore di proprietà del Milan

Il calciatore del Milan Nasti, in prestito al Bari, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com racconto del brutto episodio accaduto in nazionale con Ruggeri.

PAROLE – «Avevo paura di essermi giocato la Nazionale. Poi la settimana prima del ritiro ho sentito Nunziata. Mi ha tranquillizzato tanto: mi ha detto che dalla prossima me la giocherò con tutti gli altri. Le ambizioni sono le stesse dell’anno scorso, tutti puntiamo a salire in Serie A. Quello è l’obiettivo, noi cercheremo di parlare direttamente sul campo. Quello di cui parla da fuori la gente non ci interessa. Noi cerchiamo sempre di vincere e dimostrare tutto in partita. La mia ambizione è arrivare alla fine e aver raggiunto l’obiettivo che ci siamo prefissati».