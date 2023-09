Napoli, poco tatto sulle voci sul rinnovo di Kvaratskhelia: «Sono cazzate»

Il Napoli smentisce le voci relative ad una trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia, e lo fa con poca eleganza con questo comunicato

Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale del club, il Napoli ha smentito in maniera ‘poco elegante’ le notizie di calciomercato relative a presunte trattative per il rinnovo di Kvaratskhelia.

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 5, 2023

COMUNICATO – «Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli».