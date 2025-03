Condividi via email

Napoli Milan, Antonio Conte avrà nuovamente a disposizione David Neres dopo quasi due mesi di assenza

David Neres è tornato ad allenarsi con il gruppo, insieme a quei calciatori che sono rimasti a disposizione di Antonio Conte a Castel Volturno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il piano dello staff medico del Napoli è stato confermato: il brasiliano non è stato rischiato a Venezia per evitare ricadute, ma con il Milan dovrebbe esserci. Il tecnico pugliese per la 30esima giornata di Serie A ritrova quindi un elemento che potrebbe fare la differenza.