Napoli Milan, Theo Hernandez a caccia di Elmas: occhi puntati sul macedone

Domenica sera il big match di campionato tra Napoli e Milan, tra i duelli in campo, interessante quello tra Theo Hernandez ed Elmas. A metterli uno contro l’altro sono i numeri, come riporta la Lega Serie A:

«Eljif Elmas è il giocatore più giovane con almeno cinque assist all’attivo in questo campionato

(dietro di lui in questa speciale classifica c’è Theo Hernández): il macedone ha segnato il suo

ultimo gol in Serie A TIM proprio nel match d’andata, vinto 1-0 al Meazza dalla squadra di

Spalletti».