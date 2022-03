5 minuti di Napoli Milan e ci sono le prime proteste per un episodio arbitrale. I rossoneri hanno accerchiato Orsato

Inserimento in area di Bennacer, che viene steso in area da Koulibaly. Per Orsato non è rigore e il Var non interviene.