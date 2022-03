Napoli Milan, sfida in salsa Lille: Osimhen contro Leao

Il big match tra Napoli e Milan metterà di fronte i due attaccanti Osimhen e Rafael Leao, entrambi ex Lille

Giornata di vigilia del big match tra Napoli e Milan. Domani allo stadio Maradona lo scontro diretto che mette in palio il primo posto in classifica. Come riporta Tuttosport, la sfida nella sfida è tra Osimhen e Leao.

I due attaccanti, entrambi ex Lille, sono a quota 11 gol segnati in stagioni, con il rossonero che però conta più assist (6, contro i 4 del nigeriano). Numeri pressochè identici, ma due momenti che sono molto diversi. L’attaccante del Napoli è rientrato dall’infortunio al viso il 17 gennaio e da allora ha messo a segno solo 2 reti. Il portoghese vive invece uno stato di grazia e nel 2022 ne ha segnati 6.