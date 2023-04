Napoli Milan, Pioli pronto a cambiare: ecco il piano del tecnico

Napoli Milan, Pioli pronto a cambiare: ecco il piano dei rossoneri. Il tecnico potrebbe cambiare in attacco e non solo

Stefano Pioli studia le mosse per il suo Milan in vista della sfida contro il Napoli in Champions League. Problema al tendine di Achille per Giroud, che può essere sostituito solo in un modo: Origi 9, mentre rimarrebbe in panchina Origi.

Attacco a parte, il Milan dovrà adattarsi ad un Napoli più aggressivo con il ritorno di Osimhen. Intuibile aspettarsi i rossoneri più attesi, meno incline a pressare alto: l’obiettivo è evitare di mandare l’attaccante nell’uno contro uno. Bennacer è stato sulle tracce di Lobokta per due partite, è possibile che ora questo compito tocchi a Krunic e Tonali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.