Napoli-Milan, dove vedere il match valido per lo Scudetto

Napoli-Milan di domenica sera al Maradona dirà molto sulle possibilità scudetto delle due squadre: ecco dove vederla

Erano anni che non assistevamo ad un campionato di Serie A così combattuto. Dopo 9 anni di dominio bianconero e lo scorso campionato vinto dall’Inter, il nostro sistema calcistico vede al vertice due nuove squadre: Milan e Napoli. Le formazioni allenate rispettivamente da Pioli e Spalletti stanno disputando una stagione ad alto livello, nonostante qualche momento di crisi dettato dai moltissimi impegni. Ora per loro si apre una parte di stagione veramente ostico, dove dovranno dimostrare di essere all’altezza della vittoria del titolo. Il Napoli da tempo lotta per arrivare allo scudetto, che manca da 30 anni (l’ultimo con Maradona), trovando avanti a sé la Juventus degli invincibili; il Milan vede la sua ultima vittoria nel 2011, sulla panchina c’era Massimiliano Allegri. Da quel momento in poi i rossoneri hanno vissuto dei momenti bui che ora sembrano ormai alle spalle.

Ecco quindi che domenica 6 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona si disputerà il match scudetto tra i partenopei e il diavolo. Alle ore 20:45 inizierà la sfida che possiamo definire spartiacque per il destino della Serie A. Entrambi i club sono a pari punti (quota 57), frutto di una serie di risultati che potevano allargare di più il bottino: I ragazzi di Spalletti hanno portato i tre punti a casa contro Salernitana e Venezia, ma hanno pareggiato contro la rivale Inter e Cagliari. L’ultima giornata, invece, hanno vinto contro la Lazio negli ultimi minuti della sfida, facendo esplodere lo stadio; il Milan, invece, è reduce dalla vittoria nel derby contro l’Inter e contro la Sampdoria. Clamoroso il pareggio contro la Salernitana che ha portato forte critiche a mister Pioli, sempre pareggio contro l’Udinese, condito da forti proteste per la direzione arbitrale.

Napoli-Milan-: probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Leao, Rebic. Allenatore: Pioli.

Le quote della sfida

Come scritto in precedenza, l’ago della bilancia per la vittoria finale pende dal lato azzurro, con la squadra di Spalletti quotata a 2,10. Più alta la vittoria del Milan, con un valore di 2,60, mentre il pareggio a 3,20. Ovviamente queste quote possono salire o scendere in base all’andamento della settimana che ci porterà al big match della 28esima giornata. Non è improbabile veder terminare la sfida in pareggio, visto che entrambe le squadre hanno vinto 17 partite, pareggiate 6 e perse 4. Bisognerà affidarsi ai singoli per poter sbloccare una partita che si prospetta emozionante. Spalletti si affiderà ai suoi uomini migliori, in particolar modo a Osimhen e Insigne. In particolar modo i colpi di quest’ultimo sono quelli che possono portare alla vittoria finale. Il Milan, invece, mentre aspetta di sapere il destino di Ibrahimovic, si affiderà a Leao, capocannoniere della squadra con 8 reti segnate.

Dove vedere Napoli-Milan

Dove assistere Napoli-Milan? Il match sarà trasmesso su Dazn alle ore 20:45. Come sempre sarà possibile guardarla anche sulle applicazioni per tv e smartphone, e in streaming sul sito della nota azienda. Basterà avere un abbonamento alla piattaforma Dazn.