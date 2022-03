Napoli Milan, a centrocampo il duello è tra Bennacer e Fabian Ruiz

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato i duelli che potrebbero essere determinanti nel big match contro il Napoli

FABIÁN RUIZ v ISMAËL BENNACER

Due punti di riferimento a metà campo che attualmente vivono un grande momento di forma. Lo spagnolo si è preso la copertina nello scorso fine settimana segnando, al 94′, il gol decisivo per battere la Lazio e agganciare proprio il Milan in classifica. Al suo quarto anno a Napoli, Ruiz ha già superato il record personale di gol in un singolo campionato (6 contro i 5 del 2018/19) e guida i partenopei per passaggi nella metà campo offensiva. L’ex Betis è anche quinto in Serie A per numero di passaggi totali (1603) e guida il campionato italiano per numero di tocchi per 90 minuti (97). Quest’ultima è una voce statistica in cui eccelle anche Bennacer, quarto con 91 tocchi di media. Isma è tra i rossoneri apparsi più in forma nell’ultimo periodo, come testimoniato dall’ottima prova nel Derby di Coppa Italia, e lontano da San Siro ha forse fatto vedere le cose migliori in questa stagione: basti pensare, ad esempio, all’importantissimo gol segnato a Bologna.