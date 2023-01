Napoli, Meret: «Per lo scudetto è ancora lunga»

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato della corsa scudetto dei partenopei di Spalletti: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto:

«Abbiamo tenuto sempre in mano la partita: io sono stato chiamato in causa poche volte ma su quella occasione nel finale sono rimasto in piedi fino all’ultimo: sono stato bravo ad andare giù velocemente. Nonostante questo abbiamo fatto una grandissima partita. C’è stata attenzione, pazienza e maturità: abbiamo subito davvero poco. Sono comunque felice per la stagione che sto e stiamo facendo: voglio continuare a lavorare così, cercando di portare a casa più vittorie possibili. La classifica? La guardiamo ma siamo solo a metà percorso: dobbiamo pensare partita dopo partita, perché è ancora lunga».