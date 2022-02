Napoli Inter: parità a Maradona, occasione Milan per il sorpasso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’anticipo del Sabato sera tra Napoli e Inter finisce in parità. Domani contro la Sampdoria, il Milan può sorpassare i neroazzurri

Termina 1-1 il big match del sabato della 25esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter; al goal di Insigne su rigore al settimo del primo tempo, risponde Dzeko al 47′.

Domani, grande occasione per il Milan per il sorpasso ai neroazzurri, in caso di vittoria nel match a San Siro contro la Sampdoria.