Napoli Fiorentina 3-0: Mazzarri vola in finale di Supercoppa Italiana. Il tabellino del match

In uno stadio semi deserto vince il Napoli per 3-0 conquistandosi la finale di Supercoppa Italiana, competizione in cui il Milan non partecipa.

Prima Simeone e poi la doppietta di Zerbin regalano la finale a Mazzarri battendo la Fiorentina: nel mentre anche un rigore sbagliato da Ikonè.