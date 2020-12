Napoli, De Laurentiis contro Pirlo: «E’ un allenatore, non conosce le procedure»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha attaccato pubblicamente l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo

Quella tra Juventus e Napoli è una vicenda che, se ufficialmente ha trovato la definitiva risoluzione, mediaticamente sembra invece proseguire imperterrita. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a commentato così ai microfoni di Radio Capital la sentenza e soprattutto le parole contrariate del tecnico bianconero Andrea Pirlo:

«Pirlo non fa l’avvocato, non conosce effettivamente come funzionano certe procedure e non conosce tutto quello che è accaduto a livello di protocolli. E non lo deve nemmeno sapere, perché è un allenatore. Non voglio dare del pirla a Pirlo».