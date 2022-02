Napoli eliminato dall’Europa League: agli azzurri resta solo il campionato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Napoli sconfitto ed eliminato dall’Europa League. Al ‘Maradona’ passa il Barcellona con un poker, agli azzurri resta solo in campionato

Niente da fare per il Napoli, che perde 4-2 in casa col Barcellona e viene eliminato ai sedicesimi di finale in Europa League dopo l’1-1 dell’andata al Camp Nou, dove una settimana fa Ferran Torres su rigore aveva risposto all’iniziale vantaggio segnato da Zielinski.

Agli azzurri ora resta solo il campionato e la corsa a tre per lo scudetto contro Inter e Milan.