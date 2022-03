Mutti: «Corsa scudetto? L’Inter mi ha deluso, il Milan no»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bortolo Mutti ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: l’opinione dell’ex allenatore del Messina sul tricolore

Intervenuto a TMW Radio, Bortolo Mutti ha analizzato la corsa scudetto. Le sue parole:

«Si fatica a capire se l’equilibrio sia dettato dal livello che si sia abbassato… Può essere, sono usciti giocatori importanti dal campionato. Però ora vedo un Napoli molto più convinto delle sue possibilità, ha un organico che sta fiorendo nonostante le varie situazioni che hanno messo in grande difficoltà Spalletti. Mi sorprende in negativo il calo dell’Inter, mentre il Milan lo vedo sui suoi valori. Non me li aspettavo chissà quanto protagonisti».