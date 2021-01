Mustafi ad un passo dalla rescissione con l’Arsenal: può tornare in Serie A

Mustafi ha trovato sempre meno spazio all’Arsenal soprattutto a causa dell’arrivo di Gabriel: in passato è stato un obiettivo del Milan

Mustafi è pronto al ritorno in Serie A: il centrale ex Sampdoria, in scadenza di contratto con l’Arsenal a fine stagione, sta trattando la rescissione per liberarsi con 6 mesi di anticipo.

CI PENSA LA LAZIO – Sul centrale, in passato idea di mercato rossonera, è forte l’interesse della Lazio che deve sostituire l’infortunato Luiz Felipe. I biancocelesti devono stare attenti però alla concorrenza del Barcellona, anch’esso interessato al profilo del tedesco.