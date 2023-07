Musah Milan, chiusura ad un passo: ecco cosa si aspetta dal Valencia. Le ultime

Con ogni probabilità Yunus Musah sarà l’ennesimo colpo di mercato del Milan: passi avanti per l’arrivo del centrocampista dal Valencia

Giorno dopo giorno cresce l’ottimismo attorno all’arrivo di Yunus Musah al Milan. Sarà l’ennesimo colpo dei rossoneri che infoltiranno ulteriormente il proprio centrocampo.

Come riporta Gianluca Di Marzio, la chiusura è ormai ad un passo, col club rossonero che ha rimodulato l’offerta a 20 milioni di euro fissi senza bonus ed è in attesa che il Valencia accetti formalmente. Non si sa ancora nulla su quando il calciatore sbarcherà a Milano.