Moviola Torino-Milan, Gazzetta: «Doveri valuta bene Theo Hernandez-Singo». L’analisi degli episodi arbitrali

La Gazzetta dello Sport questa mattina si esprime così sugli episodi da moviola di Torino-Milan.

La prima “zoomata” la merita la volata fra Ricci e Saelemakers al 28’ pt: appena varca la soglia dell’area, il milanista va giù nonostante il contatto con Ricci (leggero) sia già finito prima. Giusto non assegnare il rigore. All’alba della ripresa, Theo Hernandez e Singo duellano con il rossonero che arriva sì sulla palla ma dopo aver spinto il giocatore granata: il tutto avviene fuori area ma Doveri (e in questo caso c’è mancanza) avrebbe dovuto fischiare una punizione. Situazione invertita al 13’ st: Singo rischia con una spallata a Theo Hernandez in area ma Doveri valuta bene per intensità e duello. Al 48’ st, episodio in area-Torino: Bremer oppone il piede alla palla in maniera netta, Messias poi calcia il granata. Recupero finale di Doveri: dubbi».