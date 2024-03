Moviola Slavia Praga Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Slavia Praga Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League 2023/24

Il Milan affronta lo Slavia Praga, nel match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2023/24. Dirige l’incontro Nyberg, coadiuvato dai due assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. Il quarto uomo Adam Ladebäck, al VAR Dennis Higler e Pol van Boekel. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. SLAVIA PRAGA MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Slavia Praga Milan.

17′ Resta giù Calabria – Pestone di Holes ai danni di Calabria, rimane a terra dolorante il capitano del Milan. Nyberg non estrae cartellini, ma il VAR lo richiama al monitor.

20′ Espulso Holes – Nyberg cambia la sua decisione ed estrae il cartellino rosso per il pestone a Calabria. Slavia Praga in 10.

22′ Ammonito Doudera – Sbracciata vistosa e gomitata di Doudera ai danni di Musah. Ammonito il centrocampista dello Slavia.

23′ Provod giù in area di rigore – Va a terra l’attaccante dello Slavia nel contatto con Theo Hernandez. Non è calcio di rigore secondo Nyberg.

24′ Ammonito Trpisovsky – La partita inizia ad innervosirsi. Giallo per l’allenatore dello Slavia per proteste.

34′ Gol Pulisic – E il Milan la sblocca con ampio merito. Theo Hernandez si sgancia in avanti e tocca a rimorchio per Leao. Il portoghese controlla e serve Pulisic, che battezza l’angolino con un preciso mancino in area. Gol regolare.

35′ Gol Loftus-Cheek – Il Milan mette in ghiaccio la qualificazione. Theo Hernandez chiede e ottiene l’uno-due con Leao, crossa in area piccola per Loftus-Cheek che deve solo spingere il pallone in gol per il 2-0. Gol regolare.

44′ Ammonito Tomori – Sgambettata irregolare ai danni di Chytil. Fallo e ammonizione pesante perché era diffidato: salterà l’andata dei quarti di finale.

45’+6′ Gol Leao – Cosa ha fatto Leao?! Il Milan cala il tris con una rete meravigliosa del portoghese: riceve, disegna un destro a giro da lontanissimo che si insacca all’incrocio dei pali. Gol regolare.