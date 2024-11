Moviola Monza Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Monza Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la undicesima giornata di Serie A 2024/25

Il Milan affronta il Monza, nel match valido per la undicesima giornata di Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Feliciani. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MONZA MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio

7′ ANNULLATO UN GOL AL MONZA! Segna Dany Mota ma Feliciani annulla. Il Milan perde due rimpalli a centrocampo e il Monza alla prima occasione trova la difesa rossonera scoperta: sponda di Djuric per il portoghese che trafigge Maignan. L’arbitro fischia subito per un fallo di Bondo su Theo Hernandez avvenuto in precedenza. Graziati i rossoneri qui

20′ OKAFOR SI MANGIA UNA GRANDE OCCASIONE! Recupero palla alto del Milan che gioca alla mano con Morata che apre per lo svizzero che da buona posizione sciupa tutto tirando centrale. Almeno si rivedono i rossoneri!

31′ Il fuorigioco di Djuric vanifica l’azione personale di Maldini che aveva messo a sedere due difensori del Milan e aveva scheggiato il palo a Maignan battuto. Come balla il Milan dietro

37′ Senza idee, Fofana prova la conclusione dalla distanza che, grazie a una deviazione, diventa pericolosa e si spegne in angolo