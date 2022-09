Moviola Milan Napoli, Gazzetta: «Dest-Kvara è un rigorino». Dubbi sul contatto che ha portato al penalty

La Gazzetta dello Sport analizza così il contatto tra Dest e Kvaratskhelia che ha portato al rigore trasformato da Politano in Milan-Napoli.ne

“Ci vogliono 2’07” per capire cosa è veramente accaduto fra Dest e Kvara: due minuti e passa in cui il Var deve richiamare all’on field review Mariani. L’arbitro – non ben posizionato – era convinto che il difensore milanista avesse preso il pallone. Invece è oggettivo il contatto piede destro-piede destro in area rossonera, così a Mariani tocca valutare l’intensità dell’intervento: e l’intensità non è travolgente e quindi assomiglia ben più a un “rigorino””.