Moviola Lecce Milan, Abisso un disastro. E sull'espulsione di Giroud...

Moviola Lecce-Milan: Abisso rovina nel recupero una partita fino a quel momento ben condotta. E su Giroud…

La moviola dei quotidiani oggi in edicola boccia pesantemente l’operato dell’arbitro Abisso nella sfida di ieri tra Lecce e Milan.

Giusto punire il contatto tra Piccoli e Thiaw per il pestone dell’attaccante al difensore tedesco ma la decisione resta un pò a limite: lo sviluppo dell’azione avrebbe potuto anche far optare Var e arbitro per una decisione differente.

Completamente sbagliata invece la scelta di espellere Giroud: non tanto per le parole rivolte dal francese ma semplicemente perchè l’attaccante ha ragione Il fallo di mano di Pongracic era netto.