Mourinho: «Noi favoriti per lo scudetto? Non scherziamo»

Conferenza Mourinho, il tecnico giallorosso parla alla vigilia del match tra la sua Roma e la Salernitana: lo scudetto non è un obiettivo

Torna a parlare in conferenza stampa José Mourinho e lo fa subito forte. Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della sfida alla Salernitana.

«La seconda stagione significa più tempo per lavorare, più conoscenza e più consapevolezza, per tutti ci sono condizioni per fare meglio. In Europa per far meglio dobbiamo vincere l’Europa League, ma giocano squadre con potenziale economico maggiore del nostro. Affronteremo questa competizioni con l’obiettivo di fare il nostro gioco e fare il meglio possibile, in campionato vogliamo andare oltre il sesto posto. In questo periodo mi stupisce quando si parla di noi, diversamente di altri. Dite che siamo candidati allo Scudetto, ma solo Lecce e Sampdoria hanno speso meno di noi. L’Inter e Milan ci hanno dato un bel distacco e hanno migliorato la propria squadra, per altri non c’è questo rumore. La Lazio ha speso 39 milioni, sono candidati anche loro? Su di noi si dicono cose non reali. Il nostro Scudetto è stato già vinto ed è l’amore dei tifosi. Noi non abbiamo mai parlato di Scudetto, non abbiamo mai parlato di investimenti massicci, ma solo di tempo. Lasciateci lavorare e parliamo della partita di domani, molti vendono solo fumo».

