Mourinho come Pinocchio: arbitri o alibi?

Ancora una volta José Mourinho ha sbottato contro gli arbitri dopo il deludente pareggio con il Bodo Glimt: attacchi sensati o soliti alibi?

Mourinho e gli arbitri, un amore che non potrà mai nascere. Sin dai tempi gloriosi delle manette il feeling non è proprio mai sbocciato tra i fischietti di tutta Europa e il tecnico portoghese. Lo Special One ha sbandierato di nuovo quanto l’opinione sull’operato dei giudici non sia esattamente delle migliori.

Eppure José in versione Pinocchio appena un paio di giorni fa si trincerava dietro un “non parlo degli arbitri” nella conferenza stampa alla vigilia della sfida al Bodo Glimt. Silenzio durato troppo poco, perché al termine del match di Conference League ecco le nuove stilettate.

