Mourinho: «A calcio non giochi solo per divertirsi ma anche per vincere»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League contro il Trabzonspor. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Il sogno dei tifosi è il sogno di tutti i professionisti, non giochi a calcio solo per divertirti ma anche per vincere. Abbiamo finito a 29 punti dall’Inter, a 16-19 punti dal quarto posto e per due stagioni sesti/settimi. Le cose vanno costruite piano piano, il mercato è stato fantastico però non è stato pianificato, è stato un mercato di reazione tra l’infortunio di Spinazzola e l’uscita di Dzeko. Voglio dire che manca qualcosa e spero che possa arrivare l’estate prossima per poi pensare alla seconda stagione in modo diverso».