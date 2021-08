Moulay Chebab, il primo allenatore di Yacine Adli, ne esalta le qualità in campo ma non solo, un genio anche a scuola

Un genietto per il Milan. Moulay Chebab, il primo allenatore di Yacine Adli nella squadra francese del Villejuif ha descritto ai microfoni della Gazzetta dello Sport le peculiarità del classe 2000 mostrate alla sola età di 10 anni: «Già a 10 anni pensava diversamente, non era come gli altri bambini. Parliamo di un ‘genietto’, vede spazi che altri non vedono, mentre a scuola aveva la media dell’8. Andava bene in ogni materia. Ha studiato pianoforte al conservatorio. Dico sempre che questo l’ha aiutato anche nel pallone. In più, oltre alle partite con l’US Villejuif, vinceva tutte le gare di corsa».