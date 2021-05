Morte Maradona: ecco le ultime parole ai giocatori del Pibe de Oro

German Guiffrey, centrocampista del Gimnasia La Plata, svela le ultime parole di Maradona ai suoi calciatori. TycSports ricostruisce quel momento.

«L’ultima partita è stata con noi, era il giorno del suo sessantesimo compleanno. Contro il tabellone, era in cattivo stato ma comunque, prima di partire per la festa, è venuto negli spogliatoi e si è unito a tutti noi. Si era scusato perché non era stato in grado di stare con noi così tanto a causa del problema di salute, ma ha giurato che ne sarebbe uscito e che sarebbe stato con noi fino alla morte».