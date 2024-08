Morte Eriksson, scomparso l’ex tecnico dopo una lunga malattia: mondo del calcio in lutto

Morte Eriksson: scomparso, dopo una lunga malattia, l’ex tecnico della Lazio tra le altre. Arriva l’annuncio della famiglia

Di seguito l’annuncio della famiglia di Sven Goran Eriksson sulla morte dell’ex allenatore della Lazio e con cui si giocò uno scudetto col Milan nel 98-99:

COMUNICATO FAMIGLIA – «Sven-Göran Eriksson è morto. Dopo una lunga malattia, SGE è morto durante la mattinata a casa circondato dalla famiglia. Le persone in lutto più vicine sono la figlia Lina; il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky; il padre Sven; la fidanzata Yanisette con il figlio Alcides; il fratello Lars-Erik con la moglie Jumnong. La famiglia chiede rispetto per il loro desiderio di piangere in privato e non essere contattati. Condoglianze e saluti possono essere lasciati sul sito web www.svengoraneriksson.com»–