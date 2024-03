Morte Barone, cosa farà Commisso dopo la perdita del DG: aumentano le voci sulla possibile cessione della Fiorentina. Le ultime sul club

Cosa farà Rocco Commisso con la Fiorentina dopo la morte di Joe Barone? Il direttore generale dei viola era l’uomo di fiducia del proprietario e di cui si fidava ciecamente e, secondo quanto riportato da Tuttosport, la sua scomparsa potrebbe convincere la proprietà a valutare una cessione.

Al momento Pradè e Burdisso continueranno ad occuparsi del mercato, mentre si valuta l’ingresso in dirigenza di Joe Appio o Mark Stephan, ma la possibilità di una cessione non è da escludere secondo il quotidiano: vista l’età e la salute a volte precaria è difficile che Commisso possa essere così spesso a Firenze. Non è la prima volta che circolano voci sulla cessione dei viola, ma la morte di Barone potrebbe essere stato un duro colpo, forse decisivo. La prossima partita dei Viola sarà contro il Milan.