Morelli: «Progetto stadio? Se è un no, basta dirlo sin da subito»

Il viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli ha rilasciato un breve commento riguardante il progetto stadio, ecco le sue parole

Il viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli ha rilasciato un breve commento riguardante il progetto stadio, ecco le sue parole rivolte direttamente a Beppe Sala, sindaco di Milano:

«Sul nuovo stadio basta con i “ni”. Se è un no a Milan e Inter, lo dicano subito, altrimenti rischiamo di pagare cari i tentennamenti. Rischiamo di ristrutturare inutilmente il Meazza per la cerimonia olimpica e avere il nuovo impianto “quasi finito” di fianco. Uno spreco di soldi che non comprenderei».