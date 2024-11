Morata titolare in Milan Juve? Fonseca va verso questa decisione. E Alvaro cerca una prima volta… Cosa filtra a tre giorni dal match

Morata dopo aver saltato il match col Cagliari a causa di un trauma cranico ha giocato regolarmente con la Spagna in Nations League. Secondo la Gazzetta dello Sport l’attaccante con ogni probabilità tornerà titolare nell’attacco del Milan contro la Juve.

Fonseca vuole farlo giocare da centravanti per riavvicinarlo alla porta e aiutarlo a ritrovare il gol che in Serie A manca da settembre. Per Alvaro, poi, c’è un obiettivo in più: la prima rete da ex contro la Juve.