Morata Milan, Cerezo sicuro: «Avrà successo in rossonero». Poi svela un RETROSCENA sull’addio dello spagnolo

Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato così di Alvaro Morata, nuovo centravanti del Milan di Fonseca. Le sue dichiarazioni.

CEREZO – «Morata ha deciso di andare via e non gli abbiamo creato nessun problema. Dico sempre che i calciatori giocano dove vogliono giocare e quindi non c’è stato nessun problema. Lui è un magnifico giocatore ed è stato un magnifico capitano della Spagna. Credo che riuscirà ad avere successo al Milan»