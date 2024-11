Morata Milan, la Juve è nel mirino: è favorito per giocare da ex. E con la Spagna… Le ultime novità sulle condizioni dell’attaccante

Morata sta bene dopo lo scontro con Pavlovic di una settimana fa che gli aveva causato un trauma cranico e il conseguente forfait per Cagliari Milan ed è il grande favorito per ritornare in campo contro la Juve, da ex, il 23 novembre.

Come spiegato da Gazzetta.it, lo staff medico della Spagna in questi giorni ha monitorato le condizioni dell’attaccante come da protocollo Fifa. E domani, ad oltre una settimana dall’infortunio, Morata potrebbe scendere in campo contro la Danimarca.