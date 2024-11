Morata Milan, Fonseca punta sul fattore ex col Real Madrid: «Il suo contributo è decisivo. Per lui giocare in questo stadio...»

Morata Milan, Fonseca punta sul fattore ex col Real Madrid, le dichiarazioni sullo spagnolo in conferenza stampa: «E’ importantissimo»

Fonseca in conferenza stampa ha caricato Morata che contro il Real Madrid sarà un ex. Queste le dichiarazioni sull’attaccante spagnolo del Milan.

MORATA – «Morata per me è un giocatore importantissimo, anche come uomo. Credo che sia molto intelligente: sta facendo molto bene. Il suo contributo per la squadra è davvero decisivo: magari per lui giocare in questo stadio sarà speciale».

