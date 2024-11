Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico alla vigilia di Real Madrid Milan

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico del Milan presenta la sfida di domani al Bernabeu in Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Real Madrid al Bernabeu nella sfida valevole per la quarta giornata della Champions League 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 19.

OBIETTIVO PER DOMANI – «Onestamente cerco sempre di trasmettere ai giocatori la voglia di vincere: domani non sarà diverso. Il Real Madrid è una grandissima squadra ma il nostro obiettivo non cambia»

LEAO – «Leao partirà dall’inizio, ci aspettiamo tanto dai lui»

MORATA – «Morata per me è un giocatore importantissimo, anche come uomo. Credo che sia molto intelligente: sta facendo molto bene. Il suo contributo per la squadra è davvero decisivo: magari per lui giocare in questo stadio sarà speciale»

PAROLE DI ANCELOTTI – «Ancelotti è un punto di riferimento per me, probabilmente è il miglior allenatore del mondo. Ogni sua opinione è importate da ascoltare, lo ringrazio».

REAL BARCELLONA – «Ho visto la partita con grande attenzione. Noi siamo una squadra diversa del Barcellona ma sulla fase difensiva siamo molto simili»

CRITICHE ESCLUSIONI LEAO – «Critiche sulle scelte di Leao? Non le condivido, seguo la mia strada e scelgo per il bene della squadra»

DOPPIA PUNTA – «No, non è un’opzione perché Abraham non ha i novanta minuti nelle gambe»

THEO HERNANDEZ – «Ha iniziato la stagione con qualche difficoltà fisiche ma ora sta meglio»

PALLONE D’ORO – «Per me i premi individuali non sono importanti, dobbiamo rispettare la decisione presa».

«»

«»

«»

«»

«»

«»

«»