Morata Milan, FINISCE la sua finale di Euro2024: la partita dell’obiettivo rossonero che esce tra gli applausi in Spagna Inghilterra

Gli occhi degli uomini del mercato Milan su Spagna Inghilterra: i dirigenti hanno potuto vedere all’opera il grande obiettivo per l’attacco, ovvero Alvaro Morata, in un palcoscenico prestigioso come la finale dell’Europeo. Il capitano della nazionale spagnola non sente la pressione, ma soffre l’alta intensità della difesa inglese che gli concede pochi palloni giocabili, soprattutto nella prima frazione di gioco.

Bravo nel dare una mano alla squadra sacrificandosi anche in fase difensiva ed abile nelle sponde a premiare gli inserimenti di Yamal e Nico Williams. Nella ripresa ha una ghiotta occasione per il raddoppio, ma non prende la porta a tu per tu con Pickford (qui il video dell’episodio). Al 68′ finisce la sua partita, sostituito da Oyarzabal: il centravanti esce comunque tra gli applausi della sua gente.