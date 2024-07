Morata SPRECA tutto: sui piedi dell’OBIETTIVO del Milan la chance del raddoppio in Spagna Inghilterra – VIDEO

Morata SPRECA tutto: sui piedi dell’OBIETTIVO del Milan la chance del raddoppio in Spagna Inghilterra. Il VIDEO sull’episodio

Tifosi e dirigenti del Milan sintonizzati sulla Finale di Euro2024 tra Spagna e Inghilterra che vede tra i suoi protagonisti anche Alvaro Morata. Il centravanti e capitano della nazionale spagnola è il grande obiettivo dei rossoneri per l’attacco.

🚨🚨| CHANCE: Alvaro Morata almost makes it 2-0 for Spain!! pic.twitter.com/p0p6y54tgr — CentreGoals. (@centregoals) July 14, 2024

Dopo un primo tempo abbastanza sottotono, nella ripresa l’attaccante dell’Atletico Madrid ha sui piedi la chance per portare il risultato sul 2 a 0 (dopo la rete di pochi minuti prima di Nico Williams). Lo spagnolo viene servito in profondità da Yamal ma, con Pickford in uscita, non riesce a trovare la porta in uno contro uno con l’estremo difensore avversario.